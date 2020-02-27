Как в Татарстане увяжут в одну цепочку вузы, НИИ и предприятия

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова разъяснила значение указа Рустама Минниханова о создании в республике научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. По ее словам, документ позволяет объединить в единую цепочку вузы, научные организации и предприятия.

НОЦ в Татарстане должен стать одним из инструментов национального проекта «Наука».

По ее словам, подобные центры нужны, чтобы внедрять в производство новые технологии, конкурентоспособные на мировом уровне. Минниханов же поставил задачу выстроить систему, при которой предприятия будут основными заказчиками у представителей научной сферы в Татарстане.

«В Татарстане уже работает большое число инжиниринговых центров, технопарков, лабораторий. В рамках центра их объединят в единую систему выстраивания кооперативных цепочек реализации инновационного проекта от идеи до рынка», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

НОЦ в Татарстане должен стать одним из инструментов национального проекта «Наука». Фото cspu.ru

Конечным результатом деятельности центра должно стать увеличение объемов промпроизводства. Этого предполагается достичь за счет новых видов продукции и повышения качества.

Ключевыми участниками НОЦ станут вузы, научные организации и предприятия.

Указ президента Татарстана о создании в республике научно-образовательного центра мирового уровня опубликовали во вторник, 25 февраля. Из него уже следовало, что такой центр станет объединением вузов и НИИ, а также организаций реального сектора экономики.

Ответственность за организацию набсовета НОЦ и его деятельность легла на «Татнефтехиминвест-холдинг». Он же совместно с Минобразования РТ должен разработать предложения по составу и регламенту проектного офиса научно-образовательного центра, составу управляющего совета.

Напомним, что недавно президент РТ критиковал вузы Татарстана и инжиниринговые центры за отсутствие инновационных идей. От Минниханова досталось и «КАИ-Лазеру», и Академии наук республики. На итоговой коллегии Минэкономики РТ он уже попросил поддержки у гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина:

«Мы вложили огромные деньги свои и федеральные получили. Эффективность сегодня очень низкая. И «КАИ-Лазер» не работает, и другие. Поручение правительству — разобраться и принять меры. Мы создали такие инновационные центры, купили оборудование. Рафинат Саматович, может быть, под вас это взять и как-то организовать работу? Стыд, позор. Если что, я на помощь тебя зову, не ругаю», — сказал тогда Рустам Минниханов.

От Минниханова досталось и «КАИ-Лазеру», и Академии наук республики. Фото tatarstan.ru

«Реальное время» проанализировало ситуацию с инновационными разработками в вузах республики. В 2017 году абсолютным лидером по общему объему научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в денежном отношении стал Казанский федеральный университет (КФУ) с результатом в 1,59 млрд рублей.

При этом за тот же год в промышленном секторе было востребовано 94 патента КГЭУ, 45 патентов КНИТУ-КАИ и 26 патентов КФУ.

Председатель Общества изобретателей и рационализаторов РТ Асия Поварова объяснила, что вузы не являются производствами и им нет смысла регистрировать патенты на себя. Чаще всего институты и университеты уступают их предприятиям. Также Поварова отметила, что в инновационных отделах зачастую нет «продажников», которые продвинут разработку.