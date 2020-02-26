В Роспотребнадзоре заявили об увеличении риска распространения коронавируса в России

Риск распространения нового коронавируса в России возрастает из-за ситуации в мире, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня 39 стран регистрируют у себя случаи инфекции, связанной с новым коронавирусом. Поэтому совершенно очевидно, что возможность заноса инфекции в РФ безусловно возрастает», — подчеркнула она.

Попова обратила внимание на то, что Россия одной из первых усилила требования при прохождении санитарно-карантинного контроля.

«Я хочу сказать, что за этот период досмотрено более 3 млн человек и из Китайской Народной Республики только 373 тысячи, то есть мы усилили контроль на всех международных направлениях», — передает ТАСС ее слова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что по результатам всех мероприятий под медицинское наблюдение были помещены 31 тыс. человек, на сегодняшний день под медицинским наблюдением остается более 8 тыс. человек. При этом было проведено более 150 тыс. исследований на коронавирус.

Ранее сообщалось, что все россияне, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке пройдут тест на коронавирус.



Напомним, что у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, подтвердился коронавирус.

