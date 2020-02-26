В России всех заболевших пневмонией обяжут пройти тест на коронавирус

Все россияне, заболевшие пневмонией, в обязательном порядке пройдут тест на коронавирус.

«Учитывая, что основной тяжелой формой нового заболевания, вызываемого коронавирусом, является пневмония, большие города, в первую очередь Москва, которая проводит это (тестирование на наличие коронавируса, — прим. ред.) уже две недели, всех больных пневмонией обследует дополнительно на коронавирус», — передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она уточнила, что тестирование является обязательным условием и начинается с этой недели.

«Это требование практически на все города страны, и все больные пневмонией должны будут быть обследованы на новый коронавирус», — отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, подтвердился коронавирус.

