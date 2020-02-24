В соцсетях распространяется информация о закрытии РКБ: Минздрав РТ опроверг фейк

В связи с вчерашним прибытием в Казань пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, в соцсети начали распространять фейковую информацию о якобы закрытии приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы.

По сообщению фейка, некий Влад привез восемь человек, больных коронавирусом, в инфекционное отделение, а Рустам Минниханов лично забрал мать из больницы, после чего РКБ «на кипише» полностью закрыли на карантин. Распространяющий панику призвал не посещать торговые центры и людные места и не выходить на улице без маски. Также в соцсетях появилась информация о якобы сбежавшем из карантина человеке.

Минздрав РТ официально опроверг данное сообщение: больница работает в обычном режиме.

«Приемно-диагностические отделения работают круглосуточно, принимают всех обратившихся, ежедневно в ПДО обращаются около 300 пациентов. В праздничные дни фиксируется рост обращений с травмами. В больнице соблюдается ограничительный режим в связи с ростом ОРВИ для посетителей согласно требованиям Роспотребнадзора, при этом доступ ухаживающих к тяжелым пациентам и в отделения реанимации не ограничен», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Казань вчера прибыли восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess. Они были доставлены в Казань спецрейсом МЧС России и помещены в бокс инфекционного отделения РКБ. Из врсьми прибывших у троих выявлен новый коронавирус, и протекает он в легкой форме. Вместе с прибывшими на карантине находятся врачи, медсестры и санитарки, которые тоже не покидают здание. Охраняют здание военные Росгвардии. Рустам Минниханов действительно приезжал в РКБ по прибытию эвакуированных для того, чтобы встретиться с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.