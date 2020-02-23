Минниханов объяснил, почему пассажиров Diamond Princess эвакуировали на карантин в Казань

Рустам Минниханов объяснил, почему эвакуированных пассажиров с лайнера Diamond Princess привезли в Казань. Президент РТ лично посетил городскую инфекционную больницу, где размещены прибывшие.

Выяснилось, из восьми эвакуированных, четверо — жители Татарстана.

«С учетом того, что, во-первых, это граждане нашей республики, во-вторых, мы сегодня располагаем инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, у нас обученный персонал — мы посоветовались и приняли решение, что Казань способна принять этих граждан, и я уверен, что все что необходимо, для того, чтобы они прошли весь этот период, лечение при необходимости, мы обеспечим», - цитирует Минниханова «Интерфакс».

Прибывшие размещены в больнице в отдельном боксе. Они будут находиться в карантине под медицинским наблюдением трех врачей, шести медсестер и трех санитарок. Медперсонал также не покинет больницу до истечения карантина.

Напомним, что сегодня ночью в Казань прибыли восемь эвакуированных граждан России с круизного лайнера Diamond Princess. У троих из них выявлен короновирус.