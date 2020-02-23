Глава Роспотребнадзора высоко оценила готовность больниц Татарстана к борьбе с короновирусом

Глава Роспотребнадзра Анна Попова высоко оценила готовность больниц Татарстана к борьбе с коронавирусной инфекцией. Вместе с Рустамом Миннихановым она посетила городскую инфекционную больницу, куда поместили на карантин восьмерых эвакуированных граждан с японского лайнера Diamond Princess.

«Татарстан демонстрирует очень высокую оперативную готовность к этой ситуации. Хочу поблагодарить и руководителя республики, и медиков, которые самоотверженно трудятся для сохранения общего здоровья россиян», — отметила Попова.



Напомним ,что в Казань на карантин поместили восемь пассажиров с Diamond Princess. У троих из них выявлен короновирус. Болезнь протекает в легкой форме.