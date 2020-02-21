Спортивный директор «Рубина» объяснил отказ клуба от идеи пригласить Кокорина

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «Чемпионату» объяснил, почему казанский клуб не обратился в «Зенит» с предложением о переходе нападающего Александра Кокорина.

«Рассматривали ли вариант с Кокориным, когда ситуация с ним подвисла? Конечно, нам же нужны матерые гангстеры (улыбается). А если серьезно, эту ситуацию с Кокориным даже затрагивать не хочу. Тут дело Александра, его семьи, но точно не «Рубина». Достаточно острый вопрос. Мы же не йоги, чтобы бегать по горящим углям», — сказал Яровинский.

Напомним, ранее «Зенит» отправил Кокорина в аренду в «Сочи». Футболист долгое время отказывался от перехода, но в итоге согласился на сделку с сочинским клубом. Среди претендентов на игрока называли казанский «Рубин», но до официальных предложений дело не дошло.