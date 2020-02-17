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Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи»

16:44, 17.02.2020
Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи»
Фото: vk.com/pfcsochi

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды до конца сезона перешел в «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

28-летний футболист уже прибыл в расположение команды на сборе в Турции.

Напомним, ранее «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Однако сам футболист отказался переходить в сочинский клуб.

Сообщалось, что футболист намерен разорвать контракт с питерским клубом и уехать в Европу. Также была информация, что Кокориным интересуется казанский «Рубин».

СпортФутбол
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