Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды до конца сезона перешел в «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

28-летний футболист уже прибыл в расположение команды на сборе в Турции.

Напомним, ранее «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Однако сам футболист отказался переходить в сочинский клуб.



Сообщалось, что футболист намерен разорвать контракт с питерским клубом и уехать в Европу. Также была информация, что Кокориным интересуется казанский «Рубин».