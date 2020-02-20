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Происшествия

У МВД Татарстана нет новостей о пропавшем четыре года назад имаме

11:33, 20.02.2020 Сюжет:  Пропавший имам
У МВД Татарстана нет новостей о пропавшем четыре года назад имаме
Фото: vk.com/tatarsila

Вопрос о судьбе бывшего замглавы ДУМ Татарстана Сулеймана хазрата Зарипова, который исчез 4 года назад, задали сегодня на сессии Госсовета республики главе МВД РТ.

Депутатов интересовало — есть ли подвижки в этом деле. Артем Хохорин ответил кратко: «Нет».

В комментарии по поводу предпринимаемых мер министр вдаваться не стал, передает с заседания журналист «Реального времени». Информация о поисках пропавшего имама не поднималась и на итоговых коллегиях МВД республики.

Напомним, 7 февраля 2016 года имам Зарипов вместе со своим спутником шейхом Хууджу Абде Наджимом Элдином на машине направлялся из Мордовии в Казань, но родные его дома так и не дождались. Машину хазрата нашли в Буинске. Через два дня уже было возбуждено уголовное дело об убийстве, а к поискам пропавших подключились волонтеры. Искали их в Татарстане, Мордовии, Удмуртии и Пензенской области, однако все это долгожданного результата не принесло. Среди версий случившегося было и похищение с целью выкупа. Однако до сих пор ни одна из них официального подтверждения не получила. Впрочем, и неофициального тоже. Расследование уголовного дела было приостановлено 24 октября 2016 года за отсутствием подозреваемых.

Происшествия Татарстан
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