Незараженные пассажиры судна, где заперта семья из Казани, смогут покинуть корабль

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не заразились короновирусом нового типа, смогут покинуть судно. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Власти Японии рассчитывают, что те, у кого анализы отрицательные, начнут сходить с судна с 19 февраля. До 21 февраля все пассажиры должны покинуть корабль, передает ТАСС.

Напомним, что на лайнере находится семья Щербаковых из Казани. На корабле действует карантин. Отдыхающим запрещено покидать каюты. Всего на судне находится 3,7 тысячи человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 24 россиянина. Вчера появилась информация, что гражданка России заразилась коронавирусом. Это первый случай заболевания новым коронавирусом среди россиян.

