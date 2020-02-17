Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии, где находится семья из Казани
Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, где находится семья из Казани.
«В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — говорится в сообщении посольства России в Японии в Facebook.
Это первый случай заболевания новым коронавирусом среди россиян.
Ранее сообщалось, что число заболевших короновирусом нового типа на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, увеличилось до 355. 44 новых инфицированных являются гражданами США.ОбществоМедицина Татарстан
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