Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии, где находится семья из Казани

Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, где находится семья из Казани.



«В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — говорится в сообщении посольства России в Японии в Facebook.

Это первый случай заболевания новым коронавирусом среди россиян.

Ранее сообщалось, что число заболевших короновирусом нового типа на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, увеличилось до 355. 44 новых инфицированных являются гражданами США.