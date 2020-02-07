На круизном лайнере, где находится семья из Казани, коронавирус выявлен у еще 41 пассажира

На круизном лайнере Diamond Princess, где находится как минимум одна семья из Казани, коронавирус обнаружен у еще 41 пассажира.

Сообщается, что граждан России среди заболевших нет. В числе зараженных 21 гражданин Японии, восемь — США, по пять — Австралии и Канады, а также один аргентинец. Заболевших снимают с судна и госпитализируют, передает ТАСС.

Всего на Diamond Princess было выявлен 61 случай заражения. На судне находятся около 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. На корабле действует двухнедельный карантин.

Ранее «Реальное время» сообщало, что семья Щербаковых из Казани оказалась запертой на круизном лайнере Diamond Princess, где по результатам обследований выявлен коронавирус у десяти человек.