Турецкий генконсул прокомментировал конфликт БСК с защитниками башкирских шиханов

Фото: Максим Платонов

Генеральный консул Турецкой Республики в Казани Исмет Эрикан поделился мнением о конфликте «Башкирской содовой компании» с защитниками шиханов Торатау и Куштау.

«В Турции тоже происходит такое, вопросы защиты окружающей среды население ставит довольно остро, — рассказал он в интервью «Реальному времени» по итогам своего визита в Уфу. — Экологическая ответственность очень важна. У нас один мир, общий для всех, другого у нас нет. И мы должны сохранять то, что у нас имеется».

По словам дипломата, люди должны трепетно относиться к вопросам чистоты воздуха, воды, почвы. И сейчас уже есть возможности заниматься производством, не причиняя вреда природе или сокращая его.

«Может быть, это пока будет стоить дороже, но это возможно. Не все упирается в деньги», — добавил он.

При этом слухи о заинтересованности в конфликте турецких компаний Eti Soda и iecam Исмет Эрикан отказался комментировать, сославшись на то, что не владеет в полной мере информацией.

Напомним, руководство АО «Башкирская содовая компания» заявило о сокращении запасов сырья, добываемого на бывшем шихане Шахтау, для производства кальцинированной соды и планировало начать разработку шихана Торатау. Однако в защиту уникальной горы встали местные активисты. В 2018 году пришедший к власти в Башкирии Радий Хабиров предложил БСК другой шихан — Куштау. Однако такое решение главы РБ снова не устроило экозащитников, представителей национальных организаций и других активистов. Против уничтожения гор выступили также рок-музыкант Юрий Шевчук, блогер Илья Варламов, глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. За сохранение шиханов высказалась Ассоциация по защите геонаследия Европы ProGEO. Несмотря на это, Хабиров заявил, что Куштау все равно будет разрабатываться, а защитникам горы, которых он назвал «подкупными журналистами и националистами», действующим в интересах конкурентов, он пообещал «правовую оценку». Подробнее о «Содовой войне» — в обзоре «Реального времени».