Башкирия получит дополнительные квоты на хадж для обманутых паломников

Совет по хаджу выделит дополнительные квоты на ДУМ Башкирии для обманутых паломников, пострадавших от действий недобросовестных хадж-операторов в 2018 году. Об этом стало известно после встречи главы региона Радия Хабирова с уполномоченным по делам хаджа при правительстве России Ильясом Умахановым.

«Мы перед этими людьми в долгу, и было бы символично, что в год 75-летия Великой Победы мы найдем решение этой проблемы», — сказал Умаханов.



Хабиров отметил, что «обманутые» паломники в 2020 году в первую очередь отправятся в паломничество, сообщает пресс-служба главы РБ.

О тяготах мусульман из Башкортостана не раз рассказывало и наше издание. Летом 2018 года около 100 жителей Башкирии, обратившихся за путевками в челнинскую турфирму «Хадж-фонд», не смогли выехать в паломничество. После публикации в «Реальном времени» в структурах Совета муфтиев России согласились выручить уфимских паломников. Попадают впросак и верующие из Татарстана. Который год страдают и клиенты компании «Урал сервис».