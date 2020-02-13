Новости общества

20:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Башкирия получит дополнительные квоты на хадж для обманутых паломников

19:57, 13.02.2020
Башкирия получит дополнительные квоты на хадж для обманутых паломников
Фото: realnoevremya.ru

Совет по хаджу выделит дополнительные квоты на ДУМ Башкирии для обманутых паломников, пострадавших от действий недобросовестных хадж-операторов в 2018 году. Об этом стало известно после встречи главы региона Радия Хабирова с уполномоченным по делам хаджа при правительстве России Ильясом Умахановым.

«Мы перед этими людьми в долгу, и было бы символично, что в год 75-летия Великой Победы мы найдем решение этой проблемы», — сказал Умаханов.

Хабиров отметил, что «обманутые» паломники в 2020 году в первую очередь отправятся в паломничество, сообщает пресс-служба главы РБ.

О тяготах мусульман из Башкортостана не раз рассказывало и наше издание. Летом 2018 года около 100 жителей Башкирии, обратившихся за путевками в челнинскую турфирму «Хадж-фонд», не смогли выехать в паломничество. После публикации в «Реальном времени» в структурах Совета муфтиев России согласились выручить уфимских паломников. Попадают впросак и верующие из Татарстана. Который год страдают и клиенты компании «Урал сервис».

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров