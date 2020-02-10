Жители Набережных Челнов попросили Путина вернуть большие автобусы

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На сайте Change.org появилась петиция на имя президента России Владимира Путина, в которой жители Набережных Челнов просят вернуть на улицы города большие автобусы.

На момент публикации заметки петицию подписали больше 2 тыс. человек.

Напомним, что ранее мэрия Набережных Челнов приняла решение вернуть все 190 лизинговых автобусов КАМАЗу. Власти Челнов пообещали не допустить транспортного коллапса. Город вернется к системе работы общественного транспорта 2014 года. Варламов заподозрил в этом коррупционную схему.