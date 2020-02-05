Исполком Набережных Челнов вернет КАМАЗу все 190 лизинговых автобусов

Мэрия Набережных Челнов приняла решение вернуть все 190 лизинговых автобусов КАМАЗ. Об этом сообщил и.о. руководителя исполнительного комитета Илья Зуев.

Власти города обещают не допустить транспортного коллапса.

«От мэра города дано поручение о заключении мирового соглашения между МУП «Электротранспорт» и лизинговой компанией «КАМАЗ». В целях недопущения ухудшения транспортной доступности для горожан нами приняты меры, проведено совещание с муниципальными и частными перевозчиками, на котором даны поручения об увеличении количества подвижного состава по тем маршрутам, которые обслуживали автобусы большой вместимости», — передает слова Зуева пресс-служба исполкома.



Сейчас исполком рассматривает варианты по организации перевозок на территории города автобусами большой вместимости.

Ранее АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к челнинскому МУП «Электротранспорт» с требованием расторгнуть договор лизинга и вернуть автобусы. Мэр Челнов заявил, что муниципальные власти будут доказывать в суде обоснованность своих действий, просить отсрочку, искать оптимальный выход из ситуации.

