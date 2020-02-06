Варламов заподозрил коррупционную схему в возврате лизинговых автобусов Набережными Челнами

Фото: Объединенный транспортный сайт

Ситуацию с возвратом лизинговых автобусов в Набережных Челнах раскритиковал блогер и урбанист Илья Варламов.

В своем «Живом журнале» Варламов признался, что у него нет слов от подобного решения властей.

«То есть Набережные Челны в течение 5 лет платили КАМАЗу сотни миллионов рублей, чтобы теперь остаться без автобусов. Я даже не знаю, что это — то ли бездарность крепких хозяйственников во главе с мэром Магдеевым, то ли просто огромная коррупционная схема», — пишет блогер.



Кроме этого, блогер заподозрил странную схему: спасать город от транспортного коллапса будет частник с маршрутками, который планирует выкупить те же самые НЕФАЗы, только дешевле. Варламов также обратил внимание, что частное ООО «Пассажирские перевозки» принадлежит депутату горсовета Николаю Тятюшкину.

«Вот теперь все понятно. Набережные Челны фактически развалили свою автобусную маршрутную сеть и передали все на откуп частнику. Теперь муниципальных автобусов у города не будет неопределенное время, зато частник, по совместительству являющийся депутатом горсовета, хорошо заработает. Сначала на маршрутках, а затем, видимо, и на больших автобусах», — рассуждает Варламов.



Напомним, что ранее мэрия Набережных Челнов приняла решение вернуть все 190 лизинговых автобусов КАМАЗу. Власти Челнов пообещали не допустить транспортного коллапса. Город вернется к системе работы общественного транспорта 2014 года.

