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Прокуратура опубликовала фотографии с места крушения вертолета под Казанью

20:40, 07.02.2020
Прокуратура опубликовала фотографии с места крушения вертолета под Казанью
Фото: прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура предоставила фотографии с месте крушения вертолета под Казанью, в результате которого погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.

На данный момент ведомство проводит проверку произошедшего.

Инцидент произошел в 6 км юго-восточнее Лаишево. Вертолет следовал по маршруту из н. п. Левашево Алексеевского района в н. п. Матюшино Лаишевского района. В Росавиации назвали предварительную причину крушения вертолета в Татарстане — плохие метеоусловия.

Происшествия Татарстан
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