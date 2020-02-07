Прокуратура опубликовала фотографии с места крушения вертолета под Казанью
Приволжская транспортная прокуратура предоставила фотографии с месте крушения вертолета под Казанью, в результате которого погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.
На данный момент ведомство проводит проверку произошедшего.
Инцидент произошел в 6 км юго-восточнее Лаишево. Вертолет следовал по маршруту из н. п. Левашево Алексеевского района в н. п. Матюшино Лаишевского района. В Росавиации назвали предварительную причину крушения вертолета в Татарстане — плохие метеоусловия.Происшествия Татарстан
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