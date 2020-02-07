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В Росавиации назвали причину крушения вертолета в Татарстане

19:22, 07.02.2020
В Росавиации назвали причину крушения вертолета в Татарстане
Фото: телеграм-канал life shot

В Росавиации назвали предварительную причину крушения вертолета в Татарстане — плохие метеоусловия.

«Росавиацией сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия», — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

По данным источника агентства, в качестве причины также рассматривается техническая неисправность вертолета.

Ранее МЧС подтвердило гибель одного человека в результате крушения вертолета под Казанью. Ряд СМИ сообщили, что погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.

Происшествия Татарстан
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