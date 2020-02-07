В Росавиации назвали причину крушения вертолета в Татарстане
В Росавиации назвали предварительную причину крушения вертолета в Татарстане — плохие метеоусловия.
«Росавиацией сформирована комиссия для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия», — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.
По данным источника агентства, в качестве причины также рассматривается техническая неисправность вертолета.
Ранее МЧС подтвердило гибель одного человека в результате крушения вертолета под Казанью. Ряд СМИ сообщили, что погиб депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.Происшествия Татарстан
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