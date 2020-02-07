В МЧС раскрыли подробности крушения вертолета под Казанью

В ГУ МЧС РФ по РТ раскрыли подробности крушения вертолета под Казанью.

В 16.21 мск в МЧС от диспетчера Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения поступило сообщение о том, что вертолет Bell 407 №01893 не произвел отметку в пункте назначения в н.п. Матюшино.

На борту ориентировочно находились три человека — командир экипажа и два пассажира. Вертолет следовал по маршруту из н.п. Левашево Алексеевского района в н.п. Матюшино Лаишевского района.

Вертолет нашли в 6 км юго-восточнее Лаишево. В 17.40 к месту возможного происшествия убыло судно на воздушной подушке во главе с начальником Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона. В 17.44 к месту убыл первый замначальника ГУ МЧС РФ по РТ полковник внутренней службы Ирек Кадамов.

Ранее проверку инцидента начали прокуратура и Следком. По данным СМИ, вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. На борту могли находиться от 3 до 6 человек.