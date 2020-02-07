Госкомитет Татарстана по туризму: размещение граждан Китая в отелях Татарстана не ограничено

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов прокомментировал ситуацию с казанским хостелом, который запретил заселяться китайцам.



«Данная ситуация недопустима. Размещение граждан Китайской Народной Республики в гостиницах и других коллективных средствах размещения на территории Российской Федерации и, соответственно, Республики Татарстан не ограничено. Проведена работа с хостелом. Руководство хостела информировали о незаконности подобных действий. Данное нарушение было устранено», — сообщил он «Реальному времени».



Также на сайте Госкомитета появилось предупреждение руководителям коллективных средств размещения.

«В связи с ситуацией с коронавирусом напоминаем, что гражданам Китайской Народной Республики и других стран, находящимся на территории Российской Федерации, не может быть отказано в размещении при условии их законного пребывания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в Казани один из хостелов запретил заселение китайцам из-за коронавируса. Объявление об отказе в заселении гражданам Китая появилось на двери хостела.

«Мы беспокоимся о здоровье наших посетителей, поэтому вход на территорию хостела для вас строго запрещен. Это необходимо для того, чтобы предотвратить появление коронавируса у гостей нашего хостела», — значится на объявлении. Сообщение напечатано на русском и китайском языках.

Подробнее — в материале «Реального времени».