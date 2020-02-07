Суд продлил арест сыну генерала, сбившему 11 детей в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Обвиняемому в деле о ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали 11 детей, продлили арест на три месяца.

Предполагаемый виновник аварии — сын вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова Виктор — был помещен под стражу до 6 февраля.

«Пильганову продлили меру пресечения — арест — до 6 мая 2020 года», — сообщили «РИА Новости» в Московском районном суде.

Напомним, 7 декабря в Нижнем Новгороде четыре автомобиля столкнулись, в результате чего одна машина совершила наезд на пешеходов. К несчастью, автомобиль въехал в группу школьников, шедших в театр. В результате пострадали 11 детей, мама одного из них и учительница. Еще одна учительница погибла, было заведено уголовное дело.

Позже СМИ сообщили, что Toyota принадлежит бывшему главе областного МВД Александру Пильганову, а за рулем находился его сын Виктор. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим. Они получат по 100 тыс. рублей, а семья погибшей учительницы — 300 тыс. рублей.



Также сообщалось, что Нижегородский суд привлек к административной ответственности генерала в отставке Александра Пильганова. Его оштрафовали на 3 тыс. рублей.

