Минниханов и Крутой обсудили проведение «Новой волны» в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве провел встречу с композитором Игорем Крутым.



Они обсудили ряд вопросов по подготовке и проведению «Новой волны». Крутой выразил уверенность, что опыт Татарстана по проведению крупных международных мероприятий будет способствовать высокому уровню организации фестиваля, сообщает пресс-служба главы РТ.



Напомним, что Крутой пообещал организовать музыкальный фестиваль «Новая волна» в Казани. Он заявил, что мероприятие переедет в Татарстан уже в 2020 году. Такое решение принято в связи с празднованием 100-летия ТАССР в следующем году. Власти РТ взяли на контроль подготовку к конкурсу.

Вместе с тем в Латвии уже пожаловались, что «Новая волна» переехала в Татарстан.