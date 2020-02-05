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Минниханов и Крутой обсудили проведение «Новой волны» в Казани

18:10, 05.02.2020
Минниханов и Крутой обсудили проведение «Новой волны» в Казани
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве провел встречу с композитором Игорем Крутым.

Они обсудили ряд вопросов по подготовке и проведению «Новой волны». Крутой выразил уверенность, что опыт Татарстана по проведению крупных международных мероприятий будет способствовать высокому уровню организации фестиваля, сообщает пресс-служба главы РТ.

Напомним, что Крутой пообещал организовать музыкальный фестиваль «Новая волна» в Казани. Он заявил, что мероприятие переедет в Татарстан уже в 2020 году. Такое решение принято в связи с празднованием 100-летия ТАССР в следующем году. Власти РТ взяли на контроль подготовку к конкурсу.

Вместе с тем в Латвии уже пожаловались, что «Новая волна» переехала в Татарстан.

ОбществоВластьКультура Татарстан
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