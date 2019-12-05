Власти РТ взяли на контроль подготовку к конкурсу «Новая волна» в Казани

Рустам Минниханов поручил правительству РТ проконтролировать организацию музыкального конкурса «Новая волна», который пройдет в Казани в августе 2020 года. Об этом заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Обсуждение проведения международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» прошло вчера с участием премьер-министра РТ Алексея Песошина.

«Вчера было принято решение о формировании оргкомитета на уровне правительства. Все вице-премьеры, которые с этой темой соприкасаются в части своей работы, будут в этом оргкомитете задействованы во главе с премьер-министром», — цитирует «Татар-информ» Галимову.

Напомним, что композитор и продюсер Игорь Крутой пообещал организовать музыкальный фестиваль «Новая волна» в Казани. Он заявил, что мероприятие переедет в Татарстан уже в 2020 году.

Такое решение принято в связи с празднованием 100-летия ТАССР в следующем году.