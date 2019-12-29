В Латвии пожаловались, что «Новая волна» переехала в Татарстан

Фото: Википедия

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что из-за ухода из страны конкурса «Новая волна» в Латвии резко упали цены на недвижимость.

По словам Юрканса, благодаря «Новой волне», проходившей в Юрмале, страна «кипела от гостей из России». Артисты часто покупали там недвижимость.

«Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко, потому что разрешение на жительство теперь получить непросто», — предает слова бывшего министра «Лента.Ру».

Напомним, что композитор и продюсер Игорь Крутой пообещал организовать музыкальный фестиваль «Новая волна» в Казани. Он заявил, что мероприятие переедет в Татарстан уже в 2020 году. Такое решение принято в связи с празднованием 100-летия ТАССР в следующем году. Власти РТ взяли на контроль подготовку к конкурсу.