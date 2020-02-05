Завтра в Казань приедет глава Сбербанка Герман Греф

Завтра в Казань приедет председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

«С Рустамом Нургалиевичем они отправятся на одну из станций метро, для того чтобы протестировать работу бесконтактной системы оплаты — pay pass, и на метро доедут до «Школы 21», которую завтра официально откроет Сбербанк», — передает ее слова корреспондент «Реального времени».

На площадке школы будут подписаны два соглашения между Татарстаном и Сбербанком. В казанском Кремле состоится двусторонняя встреча, на которой будут обсуждаться пилотный проект по цифровизации в Татарстане и вопрос финансирования строительства жилья в республике.

«Школа 21» — это проект Сбербанка, открытый в 2018 году в Москве.

В Казани, на улице Спартаковской, открывается вторая такая школа. Это инновационная площадка, на которой бесплатно можно получить навыки программирования. По словам Галимовой, кадры, прошедшие такое обучение, весьма востребованы, они буквально нарасхват, неслучайно заявки на обучение подали 40 тыс. татарстанцев, но получать образование смогут только те, кто пройдет строгий конкурсный отбор.

Подробнее о «Школе 21» в Казани читайте в материале «Реального времени».

