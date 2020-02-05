Все 16 клубов РПЛ выдвинули кандидатуру Прядкина

Российская премьер-лига сообщила о кандидатах, выдвинутых на предстоящие выборы на пост президента лиги.

«4 февраля 2020 года завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской Премьер-лиги. Все шестнадцать клубов РПЛ единогласно выдвинули Сергея Прядкина», — говорится в заявлении на сайте РПЛ.

Напомним, ранее представители клубов РПЛ единогласно согласились с предложением избрать Сергея Прядкина на новый пятилетний срок. Однако РФС признал выборы неправомерными и призвал провести повторное голосование.

Новые выборы президента РПЛ пройдут 17 марта.