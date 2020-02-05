Все 16 клубов РПЛ выдвинули кандидатуру Прядкина
Российская премьер-лига сообщила о кандидатах, выдвинутых на предстоящие выборы на пост президента лиги.
«4 февраля 2020 года завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской Премьер-лиги. Все шестнадцать клубов РПЛ единогласно выдвинули Сергея Прядкина», — говорится в заявлении на сайте РПЛ.
Напомним, ранее представители клубов РПЛ единогласно согласились с предложением избрать Сергея Прядкина на новый пятилетний срок. Однако РФС признал выборы неправомерными и призвал провести повторное голосование.
Новые выборы президента РПЛ пройдут 17 марта.СпортФутбол
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