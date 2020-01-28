Новые выборы президента РПЛ пройдут 17 марта

Российская премьер-лига (РПЛ) приняла замечания в свой адрес со стороны Российского футбольного союза (РФС) из-за нарушений проведения выборов президента лиги.

На общем собрании клубов были назначены новые сроки выдвижения кандидатов и проведение новых выборов главы РПЛ. Планируется, что кандидаты смогут зарегистрироваться до 4 февраля. Сами выборы пройдут 17 марта.

По словам одного из участников собрания РПЛ, генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, встреча прошла без конфликтов.

«В соответствии с регламентом хотим отметить, что РФС признал, что нужно сделать корректировки в своих документах. Встреча прошла абсолютно в рабочей атмосфере. Конфликта не было. Намечена дорога и определенный план действий», — сказал функционер.

Напомним, ранее представители клубов РПЛ единогласно согласились с предложением избрать Сергея Прядкина на новый пятилетний срок. Однако РФС признал выборы неправомерными и призвал провести повторное голосование.