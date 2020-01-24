РФС признал неправомерным избрание Прядкина и обязал РПЛ провести новые выборы

Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) признал неправомерным переизбрание Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

В заявлении союза говорится о нарушениях основных принципов и требований документов ФИФА и РФС при проведении процедуры выборов.

В связи с этим, РФС обязал провести новые выборы в течение трех месяцев с момента вынесения данного решения избиркома. Данное решение вступает в силу 24 января и может быть обжаловано в течение трех рабочих дней.

Также РПЛ должен будет привести устав организации в порядок в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующими документами ФИФА, Уставом РФС и избирательным регламентом РФС в срок до 30 июня 2020 года.

Напомним, на прошлой неделе представители клубов РПЛ единогласно согласились с предложением избрать Сергея Прядкина на новый пятилетний срок.