Президент РПЛ Прядкин досрочно переизбран на новый пятилетний срок

Президент РПЛ Сергей Прядкин останется на своем посту еще на один срок. О своем досрочном переизбрании функционер сообщил Sport24.

«Меня досрочно переизбрали на новый срок, это действительно так. Это произошло в конце собрания.

Вышло так, что у меня срок заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата. Клубы посчитали, что это неправильно. Поэтому клубы единогласно приняли решение меня переизбрать на 5 лет. За это им большое спасибо», — сказал Прядкин.

Напомним, ранее представители клубов поддержали решение о расширении РПЛ до 18 команд.