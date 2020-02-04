Итоги дня: суперкомпьютер в Казани, карантин эвакуированных из Китая россиян, прогноз по пробкам через пять лет
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 4 февраля.
- Первый заместитель директора института вычислительных технологий СО РАН Андрей Юрченко предложил развивать сеть мощных суперкомпьютерных центров и фабрик данных в Казани и других городах России. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце поддержал идею.
- В Казани установили мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову. Министр возглавлял ведомство с 1971 по 1987 год. Мемориальная доска установлена на здании по ул. Кремлевской, 12, где располагалось ведомство в период его работы.
- Дочка ветерана Великой Отечественной войны Абдуллазяна Халимова пожаловалась на отношение сотрудников авиакомпании «Победа» к своему отцу. По ее словам, в компании сначала навязали одну услугу, а затем отказали в заранее купленных местах повышенной комфортности.
- Также сегодня стало известно, что ветерана Великой Отечественной войны Ханифа Ашрапова, похороненного на дорожке кладбища в Татарстане, перезахоронят.
- Граждан России и других стран, эвакуированных из Китая, временно поместят в двухнедельный карантин в Тюменской области. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, на данный момент в список подлежащих эвакуации входят 147 человек. Она также отметила, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.
- По итогам 2019 года уровень автомобилизации в Казани составил 355,5 автомобиля на тысячу жителей. Согласно анализу Научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ), уровень в 400 автомобилей может привести к 10-балльным пробкам, в Казани данный показатель, по прогнозам экспертов, может быть достигнут через пять лет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым