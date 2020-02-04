Голикова: среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом

Граждан России и других стран, эвакуированных из Китая, временно поместят в двухнедельный карантин в Тюменской области.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, на данный момент в список подлежащих эвакуации входят 147 человек, среди которых 10 граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана. Все эвакуированные в Россию граждане, находясь на карантине, будут обеспечены всем необходимым.

Она также отметила, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.

«Я хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу: граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй, — это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией», — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из Уханя. В самолете находятся военные медики и вирусологи, а также медицинские препараты и средства защиты.