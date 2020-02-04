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В Казани установили мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову

12:03, 04.02.2020
В Казани установили мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову
Фото: minjust.tatarstan.ru

В Казани установили мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову. Министр возглавлял ведомство с 1971 по 1987 год. Мемориальная доска установлена на здании Кремлевская, 12, где располагалось ведомство в период его работы.

Анасу Тазетдинову присвоено звание «Заслуженный юрист ТАССР». За годы работы в министерстве юстиции он был награжден медалью «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и почетной грамотой «За долговременную плодотворную работу в партийных и советских органах».

Общество Татарстан
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