В Казани установили мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову
В Казани установили мемориальную доску министру юстиции ТАССР Анасу Тазетдинову. Министр возглавлял ведомство с 1971 по 1987 год. Мемориальная доска установлена на здании Кремлевская, 12, где располагалось ведомство в период его работы.
Анасу Тазетдинову присвоено звание «Заслуженный юрист ТАССР». За годы работы в министерстве юстиции он был награжден медалью «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и почетной грамотой «За долговременную плодотворную работу в партийных и советских органах».Общество Татарстан
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