«Брешия» предложила «Уфе» 3 млн евро за Неделчару

«Уфа» ведет переговоры по продаже защитника Йонуца Неделчару в итальянскую «Брешию». Эту информацию подтвердил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

«Неделчару может уйти в «Брешию»? Интерес действительно есть, идет переговорный процесс. Пока не могу оценить шансы на его уход в зимнее трансферное окно», — цитирует Газизова Sport24.

По сообщению итальянских СМИ, «Брешия» оценила румынского футболиста в 3 миллиона евро и отправила официальное предложение уфимскому клубу.

Сам Неделчару не против данной сделки и уже согласовал личный контракт с новой командой.

Напомним, летом сообщалось об интересе к 23-летнему защитнику со стороны «Ромы».