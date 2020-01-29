«Брешия» предложила «Уфе» 3 млн евро за Неделчару
«Уфа» ведет переговоры по продаже защитника Йонуца Неделчару в итальянскую «Брешию». Эту информацию подтвердил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
«Неделчару может уйти в «Брешию»? Интерес действительно есть, идет переговорный процесс. Пока не могу оценить шансы на его уход в зимнее трансферное окно», — цитирует Газизова Sport24.
По сообщению итальянских СМИ, «Брешия» оценила румынского футболиста в 3 миллиона евро и отправила официальное предложение уфимскому клубу.
Сам Неделчару не против данной сделки и уже согласовал личный контракт с новой командой.
Напомним, летом сообщалось об интересе к 23-летнему защитнику со стороны «Ромы».СпортФутбол Башкортостан
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