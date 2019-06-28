Источник: «Рома» приобрела защитника «Уфы» Неделчару за 4 млн евро

Как стало известно «Чемпионату», «Рома» купила у «Уфы» румынского защитника Йонуца Неделчару. Сумма трансфера 23-летнего футболиста в клуб из столицы Италии составила 4 млн евро.

Неделчару является воспитанником бухарестского «Динамо», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год, после чего перебрался в «Уфу» за 600 тыс. евро. В минувшем сезоне Йонуц принял участие в 28 матчах Российской премьер-лиги, в которых записал на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу. С 2018 года игрок вызывается в сборную Румынии. Соглашение между футболистом и уфимским клубом действовало до лета 2021 года.

Ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов в интервью «Реальному времени» прокомментировал возможный трансфер Неделчару:

— Могу сказать, что можем продать румына не только в Италию. Интерес к этому игроку довольно большой, им интересуются клубы из разных чемпионатов. За сколько мы его приобретали, сейчас уже не помню, но продажа этого игрока входит в наши планы. И она вписывается в нашу философию, когда мы приобретаем дешевле, а продаем дороже.



Напомним, что «Уфа» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19. В стыковых матчах подопечные Вадима Евсеева переиграли «Томь» (2:0, 0:1) и сохранили место в РПЛ.