Новости спорта

12:11 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

WADA выявило манипуляции с данными 145 российских спортсменов

11:53, 29.01.2020
WADA выявило манипуляции с данными 145 российских спортсменов
Фото: tvc.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило различные манипуляции с данными 145 из 298 спортсменов в московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела расследований WADA Гюнтера Юнгера.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.

После этого Россия выслала в адрес организации письмо о несогласии с санкциями. При этом в российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) не верят в положительный исход дела с WADA.

СпортОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров