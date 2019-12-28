WADA получило письмо от РУСАДА о несогласии России с санкциями

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о получении письма от России о несогласии об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Пресс-служба слова главы WADA Крейга Риди передает, что агентство не сомневается в правильности своего решения и намерено отстаивать его в суде.

«Убеждены, что 9 декабря приняли правильное решение. Последствия являются жесткими для российского спорта и одновременно защищают целостность чистого спорта во всем мире. Будем отстаивать решение в Спортивном арбитражном суде»,— приводит «Коммерсант» слова пресс-службы WADA.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.