В РУСАДА не верят в положительный исход дела с WADA

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Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая не верит в положительный исход дела против Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«РУСАДА имеет сейчас статус соответствия кодексу, который будет до тех пор, пока CAS не примет решение. По моему мнению, не может быть оптимистичного прогноза, я думаю, дело будет проиграно», — сказала Пахноцкая.

При этом она уверена, что по итогам дела РУСАДА останется при тех же правах, что имеет на данный момент. Никаких изменений в планировании тестирований, обработке результатов и проведении расследований в организации не ожидают.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на 4 года от участия в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Такие санкции были приняты из-за манипуляций с данными московской лаборатории.

После этого Россия выслала в адрес организации письмо о несогласии с санкциями.