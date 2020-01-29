Андрей Голованов: «Загитова не вернется в спорт»

Комментатор Андрей Голованов поделился мнением о дальнейших перспективах возвращения олимпийской чемпионки по фигурному катанию в профессиональный спорт.

«Тут я полностью разделяю мнение Татьяны Тарасовой, которая сразу сказала, что Алина в профессиональный спорт не вернется. Это вопрос мотивации. В фигурном катании Загитова уже выиграла все. Ну и зачем возвращаться? К тому же нет никаких гарантий, что сможет повторить успех. Отставание от Косторной, Щербаковой и Трусовой она точно не наверстает.

Сто процентов! Алина давно все понимала, ну а старт текущего сезона лишь убедил ее в том, что решение об уходе назрело.

Формулировка «приостановила карьеру» не должна вводить в заблуждение. Уверен, на официальных соревнованиях Загитову мы больше не увидим. Только не надо делать из этого трагедии. Алина катается в шоу, она по-прежнему популярна, любима, востребована. У нее все хорошо!» — сказал Голованов.

Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В начале января появилась информация, что фигуристка вернулась к полноценным тренировкам с прежним тренерским штабом.