Алина Загитова вернулась к тренировкам на льду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, объявившая о приостановке профессиональной карьеры, вернулась к тренировкам на льду.

Спортсменка опубликовала в своем «Инстаграм» сторис, где выполняет лутц и лутц-риттбергер. Рядом с ней в этот момент находились ее хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков.

Напомним, ранее Загитова исполнила главную роль в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Недавно Навка намекнула на участие спортсменки в ее новом шоу в конце нынешнего года.