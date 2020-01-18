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Алина Загитова вернулась к тренировкам на льду

22:11, 18.01.2020
Алина Загитова вернулась к тренировкам на льду
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, объявившая о приостановке профессиональной карьеры, вернулась к тренировкам на льду.

Спортсменка опубликовала в своем «Инстаграм» сторис, где выполняет лутц и лутц-риттбергер. Рядом с ней в этот момент находились ее хореограф Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков.

Напомним, ранее Загитова исполнила главную роль в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Недавно Навка намекнула на участие спортсменки в ее новом шоу в конце нынешнего года.

СпортФигурное катание
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