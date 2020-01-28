Между Казанью и Свияжском с февраля запустят дополнительные поезда

С 4 февраля начнут курсировать дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Свияжск — Казань.

Так, отправка пригородного поезда №6301 будет осуществляться из Казани в 6.37. Маршрут проходит через станции Адмиралтейская слобода, Старое Аракчино, Новое Аракчино, Юдино Восточный парк, Юдино, ВЧД, Займище, 774 километр, Васильево, 766 километр, Зеленый Дол, Волга, 753 километр. Поезд прибудет на станцию Свияжск в 7.46.

Пригородный поезд №6306 будет отправляться со станции Свияжск в 8.02 и далее следовать через остановки 753 километр, Волга, Зеленый Дол, Атлашкино, 766 километр, Васильево, 771 километр, 774 километр, Обсерватория, Займище, ВЧД, Юдино, ЖБК, Новое Аракчино, Старое Аракчино, Лагерная, Адмиралтейская слобода. Прибытие на станцию Казань в 9.23, сообщает мэрия Казани.

Ранее сообщалось, что РЖД включит в список маршрутов с невозвратными билетами маршрут Москва — Казань.

