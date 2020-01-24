РЖД включит в список маршрутов с невозвратными билетами поезд Москва — Казань

АО «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) расширит список маршрутов, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу. Об этом сообщил генеральный директор ФПК Петр Иванов.

Так, с 20 января по 31 марта в рамках пилотного проекта невозвратные билеты будут доступны на следующих маршрутах: Москва — Казань, Москва — Кисловодск, Москва — Санкт-Петербург (№ 5/6), Москва — Петрозаводск (два поезда — «Карелия» и «Сура»), Санкт-Петербург — Адлер, сообщает «Интерфакс».

Напомним, РЖД начало продавать невозвратные билеты на поезда с 20 января 2019 года. Покупатели невозвратных билетов сэкономят от 5% до 20% от стоимости проезда. Разница будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки.