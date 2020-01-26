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Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии после скандала с сотрудником МЧС

19:51, 26.01.2020 1
Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии после скандала с сотрудником МЧС
Фото: ru.wikipedia.org

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила проверить все доходы и расходы главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины.

В Telegram она написала, что считает возможную отставку Игнатьева недостаточным наказанием и предположила, что при проверке доходов «всплывут автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора».

«А может, наоборот, из имущества — только куртка замшевая, магнитофон... И это все, что нажито непосильным трудом! Давайте уважать друг друга — мы и так в сложное время живем», — заключила Поклонская.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из рядов своих членов Игнатьева, а глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашской Республики на вменяемость. В то же время жена Игнатьева заявила, что он давно знаком с сотрудником МЧС и специально решил над ним подшутить.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:44
    Да, странный таки депутат. Причем тут доходы при такой шутке? Если бы не высказывание насчет журналистов, не стоило бы даже обращать внимание на шутки "губернатора". Действительно надо бы сократить этих депутатов и округи с "губернаторами".. Глядишь, и проблем было бы меньше.
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