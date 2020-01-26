Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии после скандала с сотрудником МЧС

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила проверить все доходы и расходы главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины.

В Telegram она написала, что считает возможную отставку Игнатьева недостаточным наказанием и предположила, что при проверке доходов «всплывут автопарки, дома, усадьбы, которые сложно приобрести на одну лишь зарплату губернатора».

«А может, наоборот, из имущества — только куртка замшевая, магнитофон... И это все, что нажито непосильным трудом! Давайте уважать друг друга — мы и так в сложное время живем», — заключила Поклонская.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из рядов своих членов Игнатьева, а глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашской Республики на вменяемость. В то же время жена Игнатьева заявила, что он давно знаком с сотрудником МЧС и специально решил над ним подшутить.