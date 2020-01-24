Главу Чувашии предложили проверить на вменяемость

Новый глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева на вменяемость.

«Предлагаю также принудительно освидетельствовать Игнатьева на предмет его вменяемости», — написал политик в своем Twitter.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из ряда своих членов главы Чувашии Михаила Игнатьева. Он назвал неприемлемым поведение губернатора на церемонии вручения республиканскому МЧС новых пожарных машин.



Напомним, сегодня глава Чувашии заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Также на прошлой неделе Игнатьев отметился высказыванием о необходимости «мочить» журналистов, ругающих власть.

