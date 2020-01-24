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Пресс-секретарь главы Чувашии объяснил, зачем он заставил спасателя подпрыгнуть за ключами от техники

14:14, 24.01.2020
Пресс-секретарь главы Чувашии объяснил, зачем он заставил спасателя подпрыгнуть за ключами от техники
Фото: archive.government.ru

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров прокомментировал инцидент, когда Михаил Игнатьев на вручении работнику МЧС ключей от нового автомобиля высоко поднял руку и тому пришлось подпрыгнуть, чтобы взять их.

По словам Сидорова, Игнатьев и сотрудник МЧС знакомы друг с другом.

«Я лично присутствовал на этом событии. Была радостная атмосфера — вручали технику. Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались», — сообщил Сидоров агентству «Интерфакс».

Ранее Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позже он извинился за свое высказывание.

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