Турчак объявил о возможном исключении главы Чувашии из «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из ряда своих членов главы Чувашии Михаила Игнатьева. Он назвал неприемлемым поведение губернатора на церемонии вручения республиканскому МЧС новых пожарных машин.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время когда президент говорит об уважении к людям», — приводит слова Турчака пресс-служба «Единой России».

Игнатьев забыл, что перед ним офицер МЧС, предположил секретарь генсовета партии.

«Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», — добавил Турчак.

Напомним, сегодня глава Чувашии заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Также на прошлой неделе Игнатьев отметился высказыванием о необходимости «мочить» журналистов, ругающих власть.