Жена главы Чувашии назвала «ерундой» инцидент с сотрудником МЧС

Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса назвала ерундой инцидент с участием чиновника, который произошел во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники.

По ее словам, видео, опубликованное в соцсетях, было сделано специально.



«Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка», — цитирует Ларису Игнатьеву «Пятый канал».

Также она отметила, что Михаил Игнатьев давно знаком с сотрудником МЧС и специально решил над ним пошутить. .

Ранее глава Чувашии заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. В связи с этим секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия рассмотрит вопрос об исключении из ряда своих членов Игнатьева, а глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашской Республики на вменяемость.

