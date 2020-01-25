В Китае врачи вылечили первую пациентку с коронавирусом

Китайские врачи смогли вылечить первую пациентку, зараженную коронавирусом. Последние два теста показали отрицательный результат.

Как сообщает «Коммерсант», 56-летняя женщина была госпитализирована 15 января. У нее была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом. В последние шесть дней ее состояние улучшилось, температура спала, а признаков воспаления дыхательных органов исчезли. Врачи провели два теста на нуклеиновую кислоту нового коронавируса, они показали отрицательный результат.

Это первый случай излечения от коронавирусной пневмонии. По последним данным, число жертв коронавируса превысило 40 человек, а заболевших — более 1,3 тысячи.



Ранее сообщалось, что троих прилетевших из Китая в Казань татарстанцев госпитализировали с подозрением на коронавирус. Диагноз не подтвердился.

