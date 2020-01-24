Стали известны подробности госпитализации трех казанцев, вернувшихся из Китая

Троих татарстанцев, вернувшихся из Китая, госпитализировали из дома, а не с рейса. Пневмонии у них нет, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«Поскольку они были в Китае, в городе Санья и у них появилась температура, госпитализировали для наблюдения. Госпитализированы три человека из дома, не с рейса, ранее жалоб не предъявляли. Диагноз — ОРВИ, пневмонии нет», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Там уточнили, что у госпитализированных взяли анализы, их результаты будут готовы в понедельник.

В Роспотребнадзоре по РТ обратили внимание на то, что по данным российских властей в городе Санья случаев коронавирусной пневмонии на сегодня нет.

Ранее сообщалось, что троих прилетевших из Китая в Казань татарстанцев госпитализировали с подозрением на коронавирус.

