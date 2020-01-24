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СМИ: троих прилетевших из Китая в Казань татарстанцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

20:10, 24.01.2020
СМИ: троих прилетевших из Китая в Казань татарстанцев госпитализировали с подозрением на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

Троих прилетевших из Китая в Казань татарстанцев госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Самолет с туристами из китайского города Санья (остров Хайнань) приземлился в казанском аэропорту сегодня утром. При проверке у троих пассажиров оказалась повышенная температура и признаки ОРВИ.

Они были госпитализированы с подозрением на коронавирус, пишет «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что в двух аэропортах Татарстана «Казань» и «Бегишево» усилены меры безопасности по недопущению распространения коронавируса.

ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
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