СМИ: троих прилетевших из Китая в Казань татарстанцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

Троих прилетевших из Китая в Казань татарстанцев госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Самолет с туристами из китайского города Санья (остров Хайнань) приземлился в казанском аэропорту сегодня утром. При проверке у троих пассажиров оказалась повышенная температура и признаки ОРВИ.

Они были госпитализированы с подозрением на коронавирус, пишет «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.

Ранее сообщалось, что в двух аэропортах Татарстана «Казань» и «Бегишево» усилены меры безопасности по недопущению распространения коронавируса.

